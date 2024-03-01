Аргентина выдала России обвиняемую в хищении 150 миллионов рублей

Женщина-риелтор украла у своих клиентов большую сумму денег и скрылась за рубежом. Сначала она была задержана в Аргентине, а затем ее экстрадировали на родину. Об этом сообщили РИА Новости .

Людмила Авдюхина ранее возглавляла риелторское агентство в Барнауле. Через нее проходили крупные финансовые суммы во время сделок с недвижимость. В частности, она сама не брезговала предлагать клиентам инвестировать в жилье. При этом злоумышленница и не думала добросовестно выполнять условие коммерческих сделок. Она присваивала деньги, после чего сбежала из страны.

«В итоге женщина похитила более 150 миллионов рублей, после чего скрылась от правосудия за границей», - заявили по этому поводу правоохранители.

Ее местонахождение было установлено по линии Интерпола. В прошлом году Авдюхина была задержана на территории Аргентины. И теперь, после выполнения всех официальных процедур, женщина была экстрадирована в Россию. Теперь она ответит по закону за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Ранее дипломаты из Канады заявили, что их правительству потребуется дополнительное время на то, чтобы решить вопрос с экстрадицией бывшего эсэсовца из страны. Ярослав Хунка воевал в дивизии СС «Галичина», и подозревается в военных преступлениях.