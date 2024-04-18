Аргентина заявила о стремлении принять участие в глобальных учениях НАТО

Аргентина, которая в последние дни активно стремится к установлению партнерских отношений с НАТО, выразила готовность к участию в совместных военных учениях по всему миру.

Об этом заявил официальный представитель президента Мануэль Адорни. По его словам, участие в таких учениях поможет стране повысить уровень подготовки своих вооруженных сил за счет доступа к международным тренировкам и передовым технологиям. Кроме того, это даст возможность активно участвовать в обсуждениях и принятии стратегических решений.

Ранее власти Аргентины высказали желание подать заявку на статус глобального партнера НАТО, и уже направили соответствующие документы в организацию. Такой шаг свидетельствует о стремлении страны к укреплению своего международного статуса и активному участию в международных сотрудничестве в области безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что пресс-секретарь НАТО Столтенберг попросил Украину самостоятельно искать людей на фронт.