Аргентинская прокуратура запросила арест еще троих по делу о смерти Лиама Пейна

Аргентинская прокуратура приняла решение о задержании троих подозреваемых в связи с делом о смерти экс-участника группы One Direction, певца Лиама Пейна. Им предъявлены обвинения в том, что они оставили его в опасности и способствовали доступу к наркотическим веществам, сообщило ведомство.

Первым среди обвиняемых является человек, который сопровождал Пейна во время его визита в Буэнос-Айрес. Второй — работник отеля, который должен дать показания о потреблении Пейном кокаина.

Третьим подозреваемым является предполагаемый поставщик наркотиков. Токсикологическое исследование показало, что за 72 часа до смерти Пейн употреблял кокаин, антидепрессанты и алкоголь.

Прокуратура еще раз подтвердила, что музыкант скончался в полусознательном или бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились кадры из гостиничного номера отеля в Буэнос-Айресе, где проживал бывший солист британской группы One Direction Лиам Пейн.