Армия Израиля закрепилась на побережье сектора Газа

В релизе говорится о том, что 36-я дивизия ЦАХАЛ заняла позиции на побережье анклава.

Руководство Израиля не делало заявления о начале полноценной наземной операции в Газе, действия ЦАХАЛ называются «расширением» операции.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня»