Армия Израиля закрепилась на побережье сектора Газа
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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о продвижении израильской армии вглубь территории сектора Газа.
В релизе говорится о том, что 36-я дивизия ЦАХАЛ заняла позиции на побережье анклава.
Руководство Израиля не делало заявления о начале полноценной наземной операции в Газе, действия ЦАХАЛ называются «расширением» операции.
Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня»