Армия России нанесла удар по украинским аэродромам и цехам

Российская армия, используя ударные беспилотные летательные аппараты и артиллерию, нанесла ущерб инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также производственным и складским помещениям вражеских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, отмечается, что удары были направлены на сосредоточения живой силы и техники противника в 152 различных локациях.

В то же время системы противовоздушной обороны перехватили три управляемые авиабомбы Hammer французского производства, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 95 беспилотников воздушного типа, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили три спутниковые станции Starlink и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ.