ВС России уничтожили три спутниковые станции Starlink и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ

Российская группировка «Запад» за сутки уничтожила 13 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировала два полевых склада боеприпасов противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Квертус“, 13 пунктов управления беспилотниками, 3 станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов», — сказал он.

Бигма добавил, что противник также потерял самоходные артиллерийскую установку M109 Paladin производства США и гаубицу 2С1 «Гвоздика», а также американскую М777, британскую L119 и буксируемую гаубицу Д-30 и еще девять минометных расчетов.

Кроме этого, силами ПВО уничтожены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 22 БПЛА.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами РФ сбили 27 беспилотников. Наиболее интенсивную атаку заметили в Белгородской области. Там сбили 15 вражеских дронов.