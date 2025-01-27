Российские военные за ночь сбили 32 беспилотника над пятью регионами РФ

В ночь на 27 января над различными регионами России было сбито 32 украинских БПЛА. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

По утверждению военных, украинская армия на протяжении последней ночи пыталась атаковать ряд объектов на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в Минобороны.

Больше всего было сбито дронов над Воронежской областью: над ней перехватили 15 БПЛА. Еще 11 сбили над Белгородской областью. Четыре беспилотника сумели нейтрализовать в Курской области, и по одному в Тверской и Орловской областях.

Ранее уже сообщалось, что ВСУ попытались нанести удар по нефтебазе в Тверской области. Беспилотник еще на подлете к объекту нападения был перехвачен дежурными системами ПВО, никаких данных о разрушениях на земле не поступало.