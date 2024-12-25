Минобороны РФ: силы ПВО за ночь нейтрализовали 59 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 59 БПЛА ВСУ над 5 областями РФ и Азовским морем
Фото: [flickr.com]
Системы противовоздушной обороны за ночь на 25 декабря ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами, которые предполагалось задействовать в террористических актах. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Из всех уничтоженных БПЛА 26 были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, а по три дрона — над Курской, Брянской и Тамбовской областями. Один беспилотник был нейтрализован над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в России запустили маркетплейс для покупки запчастей для беспилотников.