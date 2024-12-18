Подразделения «южной» группы войск успешно установили контроль над населенным пунктом Трудовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в российском Министерстве обороны.

Кроме того, силы группировки «Центр» освободили Старые Терны в ДНР. Российские вооруженные силы нанесли удары по военным аэродромам украинской армии и мастерским, занимавшимся сборкой беспилотников.

Также Минобороны России впервые объявило о ликвидации польского бронетранспортера Rosomak в зоне специальной военной операции на территории Украины. По последним данным, за сутки общий численный урон украинских войск составил до 1610 человек.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 декабря российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и перехватили четыре беспилотных летательных аппарата украинского производства, которые планировали осуществить террористические нападения в трех российских регионах.