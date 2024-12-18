За ночь российские системы ПВО уничтожили четыре БПЛА в трех регионах

В ночь на 18 декабря российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и перехватили четыре беспилотных летательных аппарата украинского производства, которые планировали осуществить террористические нападения в трех российских регионах, сообщило Министерство обороны РФ.

Два из этих БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области, по одному — над Брянской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что жители Белгородской области оставляют негативные комментарии в мессенджерах и социальных сетях из-за нерасчищенных от снега и льда дорог и угрозы атак БПЛА.