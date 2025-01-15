Минобороны России сообщило о том, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Украинка, расположенный в ДНР.

На протяжении суток украинская армия понесла потери свыше 560 военнослужащих и один танк Leopard в зоне ответственности группировки «Центр».

Утром 15 января российские вооруженные силы нанесли последовательный удар по ключевым объектам газо-энергетической инфраструктуры, которые поддерживают работу оборонного комплекса Украины. Указанные цели были успешно поражены.

Группировка «Запад» за аналогичный период уничтожила более 460 солдат ВСУ. Воздушные силы России сбили две бомбы Hammer, 10 ракет HIMARS и 85 беспилотников ВСУ.

Российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов, а также скопления личного состава и техники противника в 137 районах. Украинские силы потеряли до 200 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток».

Кроме того, ВСУ утратили до 230 солдат и один танк в зоне ответственности группировки «Юг», а также до 125 военнослужащих в результате операций группировок «Север» и «Днепр».

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ, откуда атаковали Россию.