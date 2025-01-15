ВС России ликвидировали пункт управления дронов ВСУ

ВС РФ уничтожили центр управления беспилотными летательными аппаратами, с которого накануне осуществлялись массовые запуски дронов по территории Российской Федерации. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Разведывательные службы успешно передали координаты, и в результате точного удара ракетой «Изделие 305» объект был уничтожен. Оперативный контроль подтвердил ликвидацию пункта управления, его персонала и остатков дронов-камикадзе.

Самая масштабная атака беспилотников со стороны ВСУ на российские регионы в этом году проводилась поэтапно. По данным SHOT, дроны отправлялись группами от семи до десяти единиц с интервалом 20–30 минут на каждую область, начиная с трех регионов Украины: Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Пункт управления в Харьковской области был оперативно установлен российскими войсками — он находился в поселке Двуречное.

В течение нескольких минут он подвергся точечному удару управляемой ракетой «Изделие 305», которая не поддается перехвату ПВО и защищена от радиоэлектронных помех.

Кроме того, накануне ВСУ использовали дроны-ракеты «Паляниця» и реактивные беспилотники «Бобер» для атак на Саратовскую область.

В других регионах применялись PD-2 и UJ-22. После атак были обнаружены неразорвавшиеся кумулятивные бомбы КЗ-6 весом около 5 кг.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами в ночь на 14 января было перехвачено более 200 украинских БПЛА.