Вооруженные силы России (ВС РФ) установили контроль над селом Желанное Второе, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Согласно информации, населенный пункт был освобожден войсками «Южной» группировки.

ВС РФ одержали победу над формированиями шести бригад ВСУ в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки, находящихся в ДНР.

Также были успешно отражены три контратаки штурмовых групп мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, наряду с оборонительными силами.

Ранее сообщалось, что российской системой ПВО за ночь нейтрализовано 10 украинских БПЛА.