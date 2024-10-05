Российской системой ПВО за ночь нейтрализовано 10 украинских БПЛА

В минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотников в воздушном пространстве Белгородской, Воронежской и Курской областей, сообщило Министерство обороны России.

«С использованием дежурных средств ПВО было ликвидировано и перехвачено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении ведомства.

По имеющимся данным, из общего количества беспилотников семь были остановлены над Белгородской областью, один — над Воронежской, а два аппарата были уничтожены в Курской области.

Системы противовоздушной обороны продолжают находиться в режиме повышенной готовности, учитывая растущее число попыток нарушений воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили на херсонском направлении скопление наемников НАТО.