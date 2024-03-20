Военнослужащие из украинской разведки прятались на заводе по производству беспилотников в Харькове. Российские бойцы мощно ударили по местности, тем самым уничтожив военных ГУР, пишет РИА Новости .

Агентство ссылается на слова координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его данным, армия России ударила по части завода, где засели иностранные специалисты, рабочие с Западной Украины, а также военнослужащие Главного управления разведки Минобороны страны.

«Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — сказал Лебедев, сославшись на харьковских коллег.

Собеседник информационного агентства отметил, что на заводе производили также электроаппаратуру. На месте стало располагаться предприятие под номером 115. Там производят гексакоптеры «Вампир», вероятно, подсматривая правила сборки и ремонта у своих чешских коллег.

Напомним, что недавно Минобороны России сообщало об уничтожении 13-ти реактивных снарядов над Белгородской областью, выпущенных из РСЗО Vampire.

Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбили еще один вражеский беспилотник.