Над Белгородской областью сбили вражеский беспилотник

Вечером среды, 20 марта, над территорией Российской Федерации был замечен вражеский беспилотник. Об этом сообщили в официальном канале Министерства обороны в социальных сетях.

Так, по предварительной информации, киевский режим вновь пытался нанести удар по территории России. Для этого ВСУ использовали беспилотник самолетного типа, который был замечен в небе над Белгородской областью в среду около 19:30.

Его сразу же уничтожили силы ПВО России. На данный момент о последствиях не сообщается, ровно как и о пострадавших – по предварительным данным, люди не пострадали, а разрушений не зафиксировано. Подробности уточняются.

Напомним, ранее Минпросвещения России утвердило решение о том, что во всех школах страны будет проходить обязательная церемония поднятия госфлага и исполнения гимна нашей страны. Подробнее в материале.