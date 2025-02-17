Подразделения войсковой группы «Запад» взяли под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В соответствии с данными ведомства, были поражены подразделения трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки в Харьковской области, Новолюбовки в Луганской Народной Республике, а также Колодезей и Ямполовки в Донецкой Народной Республике.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа украинская армия понесла более 190 потерь, уничтожены три бронетранспортера М113, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу FH-70, произведенную в Великобритании. Также уничтожены два склада с боеприпасами.

ВС РФ нанесли удары по объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины. Потери ВСУ в зоне группировки «Центр» составили свыше 585 военнослужащих и два танка, включая Leopard.

В зоне «Юг» потери достигли 180 человек, а силы ПВО сбили пять авиабомб Hammer и 177 БПЛА самолетного типа. В зоне ответственности «восточной» группировки войск украинские силы потеряли до 160 военных и два танка Leopard, а также до 110 человек в зоне группировок «Север» и «Днепр».

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 17 февраля сбили 90 дронов ВСУ и ракету «Нептун-МД» над РФ.