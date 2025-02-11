Как сообщает ведомство, контроль над населенным пунктом был установлен в результате активных действий подразделений объединенной группировки войск «Центр».

Ночью российские войска нанесли групповой удар с использованием высокоточного оружия и беспилотников, в результате чего были поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обслуживающей военно-промышленный комплекс Украины.

За сутки российская система ПВО перехватила три управляемые бомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 128 воздушных беспилотников. По данным, украинские военные потеряли до 215 человек в зоне ответственности группировки «Запад».

Кроме того, в зоне войск «Юг» потери составили до 210 солдат, в зонах группировок «Север» и «Днепр» — до 75, а в зоне ответственности группировки «Восток» — до 155 солдат. ВС РФ поразили силы и технику противника в 137 районах.

Ранее сообщалось, что на Украине повреждена газовая инфраструктура после удара ВС РФ.