В результате активных действий подразделения группировки «Днепр» взяли под контроль населенный пункт Степовое, расположенный в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия лишилась более 495 военнослужащих и четырех боевых бронированных машин.

В зоне действия группировки «Запад» потери ВСУ превысили 225 солдат. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ.

В районе действий группировки «Юг» украинские войска потеряли свыше 190 солдат за 24 часа. Действия группировки «Восток» привели к потере более 140 военнослужащих со стороны ВСУ.

Подразделения украинской армии, находящиеся в зоне ответственности группировки войск «Север», понесли потери в размере до 90 человек за сутки.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА.