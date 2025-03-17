Силы ПВО уничтожили за ночь 22 украинских беспилотника

По информации оборонного ведомства, 13 беспилотников сбили над Астраханской областью, 3 — над Калмыкией, 2 — над Брянской областью и Краснодарским краем и по одному БПЛА над Ростовской и Волгоградской областями.

ВСУ регулярно осуществляют атаки на территорию РФ с помощью БПЛА. Эти действия вызывают серьезное беспокойство в регионах, прилегающих к зоне конфликта, и усиливают напряженность в ситуации на границе.

В основном киевский режим преследует цель атаковать стратегические объекты и инфраструктуру в российских регионах. За последние дни было зафиксировано несколько случаев перехвата и уничтожения украинских БПЛА, которые пытались проникнуть в воздушное пространство страны.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что после ночной атаки украинских БПЛА по региону загорелся объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В результате инцидента также есть пострадавший.