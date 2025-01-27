Армия России захватила бункер генералов НАТО и ВСУ

Силовики российской группировки «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть укреплений в Часовом Яре. Об этом сообщил военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько в своем телеграм-канале.

Как стало известно военкору, на территории лесного лагеря «Часовоярец» укрепления были возведены еще до начала российской спецоперации. В одном из бункеров с 2023 года находился штаб, где располагались генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В марте 2024 года этот командный пост подвергся атаке тактической ракеты «Искандер» и, предположительно, был уничтожен генерал польской армии Адам Марчак. После этого остатки сооружений использовались военными 24-й львовской бригады ВСУ, которые защищали Часов Яр.

Ранее телеведущий Кузичев назвал причины отсутствия ответных ударов ВС РФ на атаки ВСУ.