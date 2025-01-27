По словам телеведущего Анатолия Кузичева, отсутствие внятных и жестоких ответных ударов российской армии на участившиеся атаки украинских войск на субъекты РФ может быть связано с проведением напряженных закулисных переговоров. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Москва вынуждена демонстрировать выдержку и терпение на фоне проведения подобных консультаций. Это связано с тем, что единственным шансом для Незалежной является продолжение войны и каким-то образом втянуть в нее Североатлантический альянс, желательно физически, поэтому и ведется провокация Москвы.

Ранее в МИД РФ заявили, что нападение на Курской области готовили западные спецслужбы.