По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, Украина готовит акцию, чтобы обвинить Москву в использовании отравляющих веществ в ходе спецоперации. Видеозапись его заявления опубликована в телеграм-канале Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что предполагаемые «доказательства» будут предоставлены представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для составления якобы независимого отчета.

Кириллов также сообщил, что Украина и Технический секретариат ОЗХО подписали соглашение «О привилегиях и иммунитетах при оказании технической помощи». Это позволит Киеву манипулировать ОЗХО в своих интересах, обходя нормальные процедуры конвенции и создавая ложные выводы о расследовании возможных химических инцидентов.

Российское оборонное ведомство предполагает, что сфабрикованные «доказательства» могут быть использованы на 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября, а также на конференции государств-участников ОЗХО в следующем месяце.

Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что чрезмерные поставки западных средств индивидуальной защиты на Украину также указывают на предстоящую провокацию.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.