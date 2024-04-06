Артиллерист рассказал о дуэли между российской самоходкой и американской гаубицей в зоне СВО

Наводчик самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» рассказал о противоборстве с гаубицей М777, произведенной в США. Российские артиллеристы сумели заставить замолчать противника. Рассказ наводчика САУ из группировки «Восток» привели РИА Новости .

Российский наводчик привел пример, как его боевая машина противостояла гаубицам М777, которые попали в радиус обстрела САУ.

«Они подкатились поближе, мы до них доставали на полном заряде. Они успели парочку - и мимо, а мы на пятом их подавили», - указал он.

По утверждению артиллериста, его экипажу приходится выдвигаться на позиции по 2-3 раза в день. На поражение одной цели выделяется по 10 снарядов, но обычно тратится вдвое, а то и втрое меньшее количество. Это становится следствием мастерства, которое артиллеристы получили за время боевых действий.

Ранее появились сообщения, что в районе Часова Яра украинская артиллерия нанесла удар по своим же войскам. Всего за одну ночь такое произошло как минимум трижды.