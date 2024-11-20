Артиста Машкова на Украине заочно приговорили к тюрьме за поддержку СВО

Украинский суд вынес заочный приговор в отношении известного российского артиста Владимира Машкова. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Такие данные в своем официальном телеграм-канале опубликовала Служба безопасности Украины.

Украинские власти вменили народному артисту России «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Пропаганду войны». Все это стало следствием того, что Машков поддержал специальную военную операцию.

«Десять лет лишения свободы заочно получил российский актер Владимир Машков», — указано в микроблоге.

До этого на Украине Машков был внесен в специальный список лиц «создающих угрозу национальной безопасности». Помимо него туда же вписали еще пять актеров из РФ.

Ранее Владимир Машков заявил, что ни один из тех, кто играет в Московском театре Олега Табакова, не покинул Россию после начала СВО. Он возглавляет данное учреждение. Машков отметил, что никто из труппы не выехал за рубеж.