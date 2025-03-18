Аша под водой: паводок затопил поселения в Челябинской области

В Челябинской области город Аша пострадал от наводнения, вызванного паводком. Подтоплению подверглись и другие близлежащие поселения, сообщил телеграм-канал Baza.

Практически мгновенно два района Аши, а именно поселки Чапаевский и Козинский, оказались в зоне бедствия. Согласно информации от местных органов власти, причиной стал резкий скачок температуры и обильные осадки, спровоцировавшие ледоход и затор на реке Сим.

В результате река вышла из берегов, затопив жилые дома. Аналогичная ситуация наблюдалась и на реке Гумбейке в Нагайбакском районе, где под водой оказались 36 земельных участков и более 30 домов. К утру 18 марта уровень воды снизился на один метр.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, занимающиеся эвакуацией людей и домашних животных в безопасные места. Для пострадавших жителей Аши организован временный пункт размещения в местной гостинице.

Ранее сообщалось, что уровень рек в Оренбуржье ежедневно поднимается на несколько сантиметров.