В Оренбуржье готовятся к предстоящему весеннему паводку

По данным Приволжского УГМС, уровень воды в реке Урал в Орске поднялся на 4 см. В Оренбурге уровень воды также поднялся и составил 279 см. Река прибавляет также в Илеке. Кроме того, река Сакмара набирает рост. Информация актуальна по состоянию на 10 марта.

По данным издания, ответственные службы каждый день проверяют уровень рек в регионе и проводят сравнительный анализ.

«У Орска неблагоприятным считается значение в 360 см, а критическим — 700 см, у Оренбурга — 760 и 930 соответственно, у Илека — 590 и 850», — сообщил 56orb.ru.

В прямом эфире ОРТ начальник оренбургского Гидрометцентра Василий Мещерин высказал мнение, что в нынешнем году в регионе ожидается паводок. Он не будет настолько масштабным, как был в 2024 году. Паводок ожидается выше средних многолетних значений. По словам спикера, эксперты уже определили два наиболее уязвимых места, где уровень воды достигнет 7-8 метров.

По данным издания, местные власти подготавливаются к паводку и контролируют работу всех служб. Профильные специалисты своевременно убирают снег, расчищают ливневки, водоотводы и водостоки. За ситуаций поручено следить дорожным службам. Особое внимание уделяют состоянию дамб.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на федеральных трассах проведут подготовку к прохождению весеннего паводка.