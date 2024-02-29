Associated Press: армия США готовится к возможной большой войне

«Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанческими движениями. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям», — заявила министр Армии США Кристин Вормут.

В рамках реструктуризации планируется сократить 24 тысячи пустующих и неактуальных должностей, а на востребованные позиции набрать новых военнослужащих. Планируется создать новые подразделения ПВО, борьбы с беспилотниками и оперативные группы с дополнительными возможностями в области кибернетики, разведки и нанесения дальних ударов.

Отмечается, что сокращать будут не людей, а должности, которые в течение многих лет оставались незанятыми. Армия США в ее нынешней структуре может иметь до 494 тысяч солдат, в настоящее время на военной службе состоят 445 тысяч. Эту цифру в следующие пять лет собираются увеличить до 470 тысяч.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал США самым агрессивным государством в современной истории.