Бывший мэр уральского города получил восемь лет колонии за взяточничество
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Вынесен приговор в отношении бывшего главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. Он получил внушительный срок за то, что брал взятки. Об этом сообщил ТАСС.
Правоохранители сумели доказать, что во время нахождения на своем посту Соколов покровительствовал директору одного из предприятий. Он получил в качестве взятки 450 тысяч рублей. Также ему реконструировали частный дом, снеся старую веранду и построив новую. Все это сочли взятками в особо крупном размере.
«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет в колонии строгого режима», - заявили по этому поводу в пресс-службе суда Свердловской области.
Помимо этого подсудимому Камышловским районным судом, который рассматривал дело, был назначен штраф в размере 15 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что участковый из Приморья пойдет под суд за халатность при исполнении своих обязанностей. Он не принял никаких мер по поводу поступавших сигналов в отношении гражданина Узбекистана, который проживал на закрепленной за полицейским территории. В результате погибла женщина.