Бывший мэр уральского города получил восемь лет колонии за взяточничество

Вынесен приговор в отношении бывшего главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. Он получил внушительный срок за то, что брал взятки. Об этом сообщил ТАСС .

Правоохранители сумели доказать, что во время нахождения на своем посту Соколов покровительствовал директору одного из предприятий. Он получил в качестве взятки 450 тысяч рублей. Также ему реконструировали частный дом, снеся старую веранду и построив новую. Все это сочли взятками в особо крупном размере.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет в колонии строгого режима», - заявили по этому поводу в пресс-службе суда Свердловской области.

Помимо этого подсудимому Камышловским районным судом, который рассматривал дело, был назначен штраф в размере 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что участковый из Приморья пойдет под суд за халатность при исполнении своих обязанностей. Он не принял никаких мер по поводу поступавших сигналов в отношении гражданина Узбекистана, который проживал на закрепленной за полицейским территории. В результате погибла женщина.