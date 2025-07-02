«Астраханский душитель» Ваган Сафарян отправился на СВО

Ваган Сафарян, известный как «Астраханский душитель» и признанный виновным в трех убийствах, был отправлен для участия в специальной военной операции. Как сообщил телеграм-канал SHOT, расследование его уголовного дела было временно прекращено.

Согласно источникам, 64-летний Сафарян, ранее находившийся под стражей, весной текущего года заключил контракт и отправился в зону СВО в составе штурмового подразделения. Производство по уголовному делу, возбужденному по статье об убийстве нескольких лиц, приостановлено с конца апреля.

Известно, что в 1993 году, спасаясь от Первой карабахской войны, 32-летний Ваган Сафарян покинул Баку, столицу Азербайджана. Он прибыл в Россию, поселился в Астрахани, получил регистрацию и устроился на работу таксистом. В 1995 году Сафарян создал семью, в 1997-м у него родилась дочь, а в 1998 году он совершил свое первое преступление — двойное убийство: он лишил жизни 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь из-за 45 тыс. руб.

«Астраханский душитель» Сафарян уже провел 19 лет в заключении за убийство, совершенное в 2004 году. Тогда он совершил разбойное нападение на человека, которому задолжал в карты. Он был заключен в астраханскую исправительную колонию № 2.

Ранее сообщалось, что ангарский маньяк Попков задолжал 10 млн руб. компенсации за моральный вред.