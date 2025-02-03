Пять российских аэропортов ввели ограничения из-за угроз безопасности полетам
Пять российских аэропортов перестали принимать и отправлять самолеты
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Сразу в пяти аэропортах РФ — Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска — ввели временные ограничения с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Известно, что ВСУ атаковали дронами объекты на территории Астраханской области. Падение одного из них спровоцировало пожар. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.
Украинские боевики регулярно атакуют российские регионы. Так, в ночь на 3 февраля в небе над Волгоградом прогремело около 50 взрывов.
Ранее сообщалось о том, что 30 января за два часа силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских дронов.