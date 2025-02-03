Пять российских аэропортов ввели ограничения из-за угроз безопасности полетам

Сразу в пяти аэропортах РФ — Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска — ввели временные ограничения с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Известно, что ВСУ атаковали дронами объекты на территории Астраханской области. Падение одного из них спровоцировало пожар. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

Украинские боевики регулярно атакуют российские регионы. Так, в ночь на 3 февраля в небе над Волгоградом прогремело около 50 взрывов.

Ранее сообщалось о том, что 30 января за два часа силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских дронов.