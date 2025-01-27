Украинские дроны пытались атаковать НПЗ в Тверской области

Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Тверской области. Система противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбила БПЛА самолетного типа «Летый». Об инциденте сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, они слышали звук летящего в небе БПЛА. После этого сработала система ПВО. Дрон был сбит.

Предполагается, что противник пытался атаковать нефтебазу. Информация о разрушениях не поступала.

По словам губернатора Игоря Рудени, в результате вражеской атаки никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что вражеский дрон угодил в промышленное предприятие под Калугой.