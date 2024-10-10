Астролог Харон назвал причины гибели альпинистов в Непале

По словам астролога Дмитрия Харона, седьмая в мире по высоте гора Дхаулагири, находящаяся в Непале, получила прозвище «гора-людоед», поскольку она связана с высоким уровнем смертности среди альпинистов. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что одной из опасностей Дхаулагири являются экстремальные погодные условия, которые начинают резко ухудшаться на высотах выше семи километров. Здесь возникают сильные ветры и падение температуры. Также она имеет скальные участки и ледовые поля. При этом Дхаулагири расположена в удаленном районе и добраться до базового лагеря сложно, что затрудняет оперативное проведение спасательных операций или оказание помощи в случае ЧС. Также на высоте выше восьми километров альпинисты начинают сталкиваться с дефицитом кислорода, что может привести к острой горной болезни, вызвать отек мозга или легких.

По мнению астролога, у горы имеется своя определенная темная аура, создающая негативное поле. Это также может служить причиной частых трагических случаев. При восхождении на нее альпинисты попадают в определенное энергетическое поле, которое «одурманивает» их, старается запутать и сбить с маршрута.

Ранее сообщалось, что вертолет не смог забрать тела российских альпинистов, погибших в Непале, из-за оргвопросов.