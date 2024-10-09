Вертолет не смог забрать тела российских альпинистов, погибших в Непале, из-за оргвопросов

Вертолет не смог забрать тела российских альпинистов, погибших в Непале, из-за неурегулированных организационных вопросов. Как сообщило РИА Новости, самолет должен был транспортировать тела в базовый лагерь.

«Только к вечеру удалось согласовать сумму для первой эвакуации с горного склона на высоту 4650 м, она составила $170 тыс. Вертолет планировался к вылету утром, но, к сожалению, этого не произошло. Проблема заключалась в организационных аспектах», — уточнили в Федерации альпинизма Ленинградской области.

По информации источника, новая попытка запланирована на 10 октября.

Предварительные договоренности о проведении эвакуации тел были достигнуты с вертолетной компанией, о чем сообщается в группе спортивно-туристского клуба путешественников «Пенза».

Смерть на высотах оказывается не только трагедией, но и испытанием для всех задействованных в процессах спасения и эвакуации.

Ранее сообщалось, что пять альпинистов из РФ погибли в Непале при восхождении на гору.