«Не пережила похорон мужа»: в день прощания с бойцом СВО умерла его жена

В городе Каменске-Уральском Свердловской области произошла трагическая история, оборвавшая жизнь целой семьи. О ней рассказал портал msk1.ru.

13 января там простились с Татьяной Шишиной, которая скончалась в день похорон своего мужа. Яркая и жизнерадостная танцовщица не смогла пережить горе от гибели супруга.

Татьяна и Сергей Шишины познакомились через общих знакомых и создали семью в 2011 году. У них родилась дочь. Пара была самой обычной — с бытовыми ссорами и примирениями. Татьяна в разное время работала на заводе, швейной фабрике и в сфере торговли. Сергей по профессии был электриком.

Решение отправиться в зону специальной военной операции (СВО) Сергей принял, не предупредив близких. Он служил чуть больше года, успел получить ранение и проходил реабилитацию дома.

21 декабря он в последний раз написал супруге, после чего связь с ним прервалась. 30 декабря Татьяне официально сообщили о его гибели.

Женщина не справилась с утратой. В ночь на 8 января, в день запланированных похорон мужа, у Татьяны случился инсульт. Церемония прощания с Сергеем Шишиным прошла уже без нее.

Одиннадцатилетняя дочь пары осталась сиротой. По информации источника, опеку над девочкой планирует оформить старший брат покойной Татьяны.

Печальная ирония судьбы заключается в том, что супругов не смогут похоронить рядом. Сергея, как погибшего участника СВО, похоронили на Аллее славы местного кладбища. Татьяну же предали земле на другом погосте.

