Атака БПЛА, огонь, эвакуация: подробности инцидента на ж/д станции в Ростовской области
Почему загорелась станция под Ростовом? Все, что известно о ночной атаке дронов
Фото: [pxhere.com]
В ночь на 28 июля украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В результате погиб водитель автомобиля в Сальске.
Дежурные системы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
После атаки беспилотников произошло возгорание на железнодорожной станции. Пассажирский поезд отвели на безопасное расстояние.
Борьбу с огнем вели 45 человек и 12 единиц техники.
В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле. На место ЧП выехали оперативные службы. В одном из частных домов в Сальске по улице Социалистической повреждена крыша и выбиты стекла.
Ранее сообщалось о том, что впервые с начала конфликта обломки сбитых ВС РФ дронов упали у границы ЕС.