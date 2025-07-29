Атака БПЛА, огонь, эвакуация: подробности инцидента на ж/д станции в Ростовской области

В ночь на 28 июля украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. О ЧП в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В результате погиб водитель автомобиля в Сальске.

Дежурные системы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

После атаки беспилотников произошло возгорание на железнодорожной станции. Пассажирский поезд отвели на безопасное расстояние.

Борьбу с огнем вели 45 человек и 12 единиц техники.

В каменском микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле. На место ЧП выехали оперативные службы. В одном из частных домов в Сальске по улице Социалистической повреждена крыша и выбиты стекла.

Ранее сообщалось о том, что впервые с начала конфликта обломки сбитых ВС РФ дронов упали у границы ЕС.