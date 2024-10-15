Атака дронов ВСУ на Белгородскую область: повреждены автомобили и здания

В результате ударов беспилотников, организованных Вооруженными силами Украины, были атакованы пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своем блоге. По словам губернатора края, среди повреждений — коммерческий объект, несколько машин и частный сектор.

Так, в населенном пункте Устинка Белгородского района в результате удара БПЛА сгорел неработающее коммерческое здание, а в поселке Майский были повреждены укрытие инфраструктурного помещения и несколько авто. В селе Борисовка Волоконовского района осколки от взрыва дрона повредили заборы двух домов.

В Тишанке был атакован во дворе находившийся автомобиль «Газель», который получил значительные повреждения. В селе Вязовое Краснояружского района FPV-дрон врезался в крышу жилого дома, что привело к возгоранию и повреждению строения.

На текущий момент на местах происшествий работают специалисты экстренных служб, проводится оценка разрушений. Окончательная информация о последствиях атак уточняется.

«В Белгородском районе от атак дронов в селе Устинка сгорел неработающий коммерческий объект, в поселке Майский повреждены навес инфраструктурного объекта и два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Борисовке в результате детонации дрона осколками посечены заборы двух частных домовладений», — написал в своем блоге губернатор региона.

Напомню, ранее беспилотник ВСУ повредил жилой дом в Краснодарском крае.