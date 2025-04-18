Российские силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА за ночь

В ночь на 18 апреля силами противовоздушной обороны было нейтрализовано и перехвачено в общей сложности 56 украинских беспилотников самолетного типа.

Как сообщило Министерство обороны РФ, 27 дронов были сбиты над Воронежской областью, 12 — над Белгородской, 12 — в акватории Азовского моря, три — над территорией Крымского полуострова, по одному аппарату над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв. В результате падения обломков БПЛА были зафиксированы повреждения окон в двух частных домах, повреждены два автомобиля и газовая магистраль, а также есть незначительные повреждения фасада одного из домов.

На данный момент повреждение газопровода уже устранено. В регионе сохраняется угроза новых атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВСУ снова атаковали Шую в Ивановской области.