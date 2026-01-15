Атака на новогоднее кафе в Хорлах могла быть заранее организована

Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области, где в новогоднюю ночь находились мирные жители, по предварительным признакам был заранее спланирован и не носил случайного характера.

Атака на гражданские объекты в поселке Хорлы в Херсонской области могла готовиться заранее. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо, комментируя обстоятельства произошедшего.

По его словам, совокупность имеющихся признаков указывает на целенаправленный характер удара. При этом глава региона подчеркнул, что окончательные выводы, а также установление цепочки принятия решений, конкретных исполнителей и возможных кураторов находятся в компетенции военных и специальных служб.

Сальдо отметил, что вся подтвержденная информация будет обнародована после завершения соответствующих проверок и расследований.

Ранее, 1 января, губернатор сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В этот момент в зданиях находились мирные жители, отмечавшие Новый год.

По данным Следственного комитета России, в результате атаки погибли 29 человек, среди них двое несовершеннолетних. Еще как минимум 60 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

