СК сообщил о зарубежной вербовке школьников для поджогов

Подростков в России вовлекают в диверсии на транспорте через интернет из-за рубежа, обещая быстрые деньги. Однако на практике многие из них либо вовсе не получают вознаграждение, либо сталкиваются с символическими выплатами, сообщил глава Следственного комитета РФ.

Вербовка несовершеннолетних для совершения диверсий и поджогов на объектах транспортной инфраструктуры в России чаще всего ведется из-за границы. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня создания ведомства.

По его словам, злоумышленники находят подростков через интернет и убеждают их пойти на преступления, обещая материальное вознаграждение. При этом реальность, как отметил Бастрыкин, зачастую оказывается иной: многие исполнители не получают обещанных денег вовсе, а в ряде случаев выплаченные суммы оказываются минимальными и несоразмерными рискам и ответственности.

Глава СК подчеркнул, что ведомство уделяет особое внимание профилактике таких преступлений. Следственный комитет проводит системную разъяснительную работу, направленную на предупреждение вовлечения школьников в диверсионную и террористическую деятельность.

В частности, через СМИ и социальные сети подросткам объясняют опасность общения с незнакомыми людьми в интернете и возможные последствия подобных контактов. Кроме того, сотрудники СК регулярно посещают школы и молодежные организации, где рассказывают об уголовной ответственности за поджоги и атаки на транспортные объекты, а также показывают специальные профилактические видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Max опровергли сообщения о взломе платформы.