В Сети появились кадры последствий атаки ВСУ на Новороссийск

После крушения дрона в Новороссийске пострадали жилые помещения в комплексе «Аврора», сообщил телеграм-канал Baza.

На фотографиях и видео, сделанных очевидцами, зафиксированы разбитые оконные стекла в квартирах и повреждения внешней отделки дома. Сведения о возможных жертвах инцидента выясняются.

В ночь на 3 мая, в субботу, украинские войска совершили атаку на Новороссийск. В городе раздавались взрывы, и свидетели сообщали о ярких световых вспышках в небе.

Городская администрация обратилась к населению с просьбой найти укрытие в безопасных зонах и воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов, связанных с атакой и работой ПВО.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелись два жилых дома.