Атака с воздуха не прекращается: силы ПВО сбили четвертый дрон на подлете к Москве

Российская система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки на столичный регион — уничтожен уже четвертый за последнее время беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице в соцсетях.

Силам противовоздушной обороны пришлось в очередной раз задействовать свои ресурсы для нейтрализации воздушной угрозы. На подлете к столице был обнаружен и успешно ликвидирован еще один беспилотник. Это уже четвертый аппарат, который пытался прорваться к главному городу страны за последние часы, однако российские военные сработали на опережение.

Инцидент не прошел бесследно для работы гражданской авиации. Ранее в одной из главных воздушных гаваней столицы — аэропорту «Домодедово» — пришлось временно корректировать расписание. Руководство воздушного узла вводило кратковременные ограничения на прием и выпуск лайнеров. Такие меры, известные как план «Ковер», являются стандартным протоколом безопасности: когда в небе фиксируется неопознанный или опасный объект, гражданские борта либо уходят на запасные аэродромы, либо ожидают разрешения на посадку в зоне ожидания. Это позволяет исключить любые риски для пассажиров и экипажей.

Сейчас на месте падения обломков сбитого дрона работают специалисты экстренных служб. Им предстоит собрать фрагменты аппарата, чтобы установить его тип и происхождение. Как правило, в таких ситуациях территория оцепляется, чтобы обезопасить местных жителей от возможных неразорвавшихся элементов боевой части. Информации о пострадавших или разрушениях на земле на данный момент не поступало.

Ранее в Курской области 68-летний мужчина лишился руки из-за взрыва во дворе.