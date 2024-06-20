Атака украинского беспилотника привела к гибели женщины в Краснодарском крае

В Славянске-на-Кубани погибла женщина по итогам инцидента с украинским БПЛА. Дрон попал в частный дом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ, попал в частный жилой дом на территории Славянска-на-Кубани. Строение полностью разрушено, при этом погиб человек.

«К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким», - указал глава региона.

Он добавил, что уже дал поручение главе Славянского района оказать семье погибшей всю необходимую помощь. На данный момент представители экстренных служб работают на месте ЧП, в частности, они разбирают завалы на том месте, где ранее стоял дом.

Ранее сообщалось об инциденте, связанном с украинскими беспилотниками, на территории Ростовской области. Тогда сразу 4 дрона атаковали нефтехранилище и подожгли его. Огонь охватил площадь в 3,2 тысячи квадратных метров, для его тушения пришлось задействовать порядка двухсот человек.