Четыре дрона атаковали резервуары с нефтью в Ростовской области

К атакам на нефтехранилище в Азовском районе Ростовской области, по предварительной информации, причастны четыре беспилотника ВСУ.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке на Азовский район. Он сообщил, что в результате инцидента загорелось нефтехранилище.

По предварительной информации, жертв нет.

Как позже сообщила пресс-служба МЧС РФ, в ликвидации пожара участвовали около 200 человек личного состава и 49 единиц техники. Также к району возгорания был направлен пожарный поезд. Огонь охвати площадь 3200 квадратных метров.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Регулярно сообщается о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее мы сообщали, что украинские боевики атаковали Мокрую Орловку под Белгородом, пострадала женщина.