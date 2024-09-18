Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь сельчанки
Фото: [Медиасток.рф]
Украинская армия атаковала село Безлюдовка в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, скончалась мирная жительница.
В официальном канале Гладков прокомментировал атаку ВСУ на Белгородскую область, которая произошла еще днем, 18 сентября. К вечеру стало известно о жертве атаки. По словам губернатора, погибла мирная жительница из Безлюдовка. Она получила серьезные травмы, но до приезда медиков не дожила.
Вячеслав Гладков выразил соболезнования семье и знакомым сельчанки.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре пострадали две высоковольтные ЛЭП в ходе артиллерийского удара ВСУ.