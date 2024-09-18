В Энергодаре пострадали две высоковольтные ЛЭП в ходе артиллерийского удара ВСУ
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Две линии электропередач высокого напряжения оказались повреждены в Энергодаре, городе рядом с Запорожской АЭС, после артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр Эдуард Сеновоз на канале «Россия-24».
«Город подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате чего пострадали две высоковольтные линии, и город остался без электричества. Подачу воды восстановили быстро, сейчас идут аварийно-восстановительные работы, и скоро электроснабжение будет восстановлено», — сообщил он.
Специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное функционирование городской инфраструктуры.
Жители города призваны соблюдать осторожность и следовать рекомендациям местных властей.
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