В Энергодаре пострадали две высоковольтные ЛЭП в ходе артиллерийского удара ВСУ

Две линии электропередач высокого напряжения оказались повреждены в Энергодаре, городе рядом с Запорожской АЭС, после артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал мэр Эдуард Сеновоз на канале «Россия-24».