Атака ВСУ на инфраструктуру вынудила власти Орла закрыть школы и детсады

В Орле введены вынужденные каникулы для учащихся ряда образовательных учреждений. Власти Советского района города приняли решение о приостановке учебного процесса в школах и детских садах. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, причиной стали чрезвычайные обстоятельства, повлекшие сбой в работе коммунальных систем.

По словам главы региона, аварийная ситуация привела к временным перебоям с подачей тепла и горячего водоснабжения в зданиях. Для обеспечения безопасности и комфорта детей занятия отменены.

Клычков также отметил, что для семей, где нет возможности оставить ребенка дома, будет организован особый режим работы. В образовательных учреждениях создадут дежурные группы, которые обеспечат автономными источниками обогрева.

Ранее губернатор Самарской области заявил об ударе ВСУ по Новокуйбышевску и Тольятти.