Губернатор Самарской области заявил об ударе ВСУ по Новокуйбышевску и Тольятти

Ранним утром 19 декабря, по сообщению региональных властей, были атакованы промышленные объекты в Самарской области. Как заявил губернатор Вячеслав Федорищев в своем официальном сообщении во «ВКонтакте», удару подверглись предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти.

По словам главы региона, средствами противовоздушной обороны атака была отражена. Федорищев сообщил, что в результате инцидента удалось избежать человеческих жертв и пострадавших нет. В настоящее время на местах возможного падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают оперативные службы для оценки последствий и ликвидации возможных угроз.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области нейтрализовали 15 украинских БПЛА.