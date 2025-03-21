Атака ВСУ на Курскую АЭС повредила хранилище отработанного топлива

Украинские военные пытались атаковать Курскую атомную электростанцию и тем самым причастны к акту ядерного терроризма. Удар ВСУ повредил хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Следственного комитета.

Изданию заявили, что российской стороной отмечена попытка нанести удар по АЭС, которая находится в Курской области. Инфраструктура электростанции была повреждена.

«Зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки на территорию курской АЭС, повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива», — указали журналистам.

Следком сейчас устанавливает личности людей, которые причастны к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что США выразили желание взять под свой контроль украинские атомные электростанции. Это потенциально может привести к переходу под контроль Соединенных Штатов не только АЭС, но и других экономических активов страны.