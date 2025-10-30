Атаки врага отбиты: в ночь на 30 октября над Россией сбито 170 вражеских беспилотников

На протяжении ночи на четверг, 30 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами России 170 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ в течение ночи вели попытки наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и устраняла угрозы неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 48 беспилотников. Над Воронежской областью сбили 21 БПЛА. 16 дронов перехватили в Нижегородской области. Еще 15 удалось нейтрализовать в Калужской области. 14 летательных аппаратов уничтожили над территорией Ростовской области. 10 беспилотников сбили над Курской областью, и над Московским регионом — еще девять, в том числе шесть летевших на Москву. Над Тульской областью также нейтрализовали девять дронов. По пять БПЛА посбивали над Волгоградской, Новгородской и Рязанской областями. В Белгородской, Орловской областях и Республике Крым сумели перехватить по четыре беспилотника. Один летательный аппарат уничтожили над Липецкой областью.

Ранее Минобороны сообщило о 100 сбитых беспилотниках в ночь на 29 октября. Больше всего БПЛА, 46 единиц, было перехвачено над Брянской областью.